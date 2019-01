Una nuova chiesa nel nome di Fabio Moreni

SONCINO - Il cuore grande del borgo raggiunge l’Albania e questa volta lo fa costruendo un luogo per i meno fortunati che cercano aiuto e conforto nella preghiera. In primavera partirà una grande spedizione diretta al villaggio di Puke dove il sacerdote cremonese Giovanni Fiocchi gestisce da quindici anni una missione. A bordo dei camion i mattoni che serviranno a ultimare la chiesa parrocchiale del paesino, donati dalle Fornaci Laterizi Danesi, e l’impiantistica elettrica messa a disposizione dal gruppo Fabio Moreni di Gallignano. In arrivo aiuti economici concreti grazie anche alla cena di Sant’Antonio che si terrà nell’oratorio della frazione maggiore sabato 19 gennaio 2019.

