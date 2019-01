Selfie con il Bambinello, ma cade e si rompe

CASTELLEONE - Un tentativo di selfie andato a vuoto. Anzi, in pezzi. In 24 ore i carabinieri di Castelleone hanno chiuso il caso della ‘mutilazione’ di Gesù Bambino. I responsabili sono quattro ragazzini residenti in paese. Come ammesso dagli stessi adolescenti, e accertato dai militari, la loro intenzione non era quella di rovinare il presepe allestito in via Roma. Volevano ‘solo’ posare con la statua per poi far girare la foto via Whatsapp. Solo che passando di braccia in braccia, la piccola scultura è caduta, e alcune parti (il piede sinistro e il braccio destro) si sono staccate.

