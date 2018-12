Vandalizzato il presepe, mutilato Gesù Bambino

CASTELLEONE - C’è chi si ‘diverte’ anche così: mutilando la statua di Gesù Bambino, pochi giorni dopo il Natale. Un atto di grave inciviltà, compiuto nel cuore del centro storico del borgo. La piccola scultura, esposta sotto la capanna del presepe ai margini di via Roma, è stata violata la notte di venerdì 28 dicembre 2018. Non è stata rimossa dalla culla ma danneggiata (non si sa da chi, nè per quale motivo) a un piede e a un braccio, staccati dal resto del corpo.

Informato dell’accaduto, il parroco don Giambattista Piacentini ha sostituto la statua mutilata con un’altra riproduzione di Gesù Bambino. «Sono convinto si tratti di un vandalismo, di una ragazzata, niente di più - afferma il sacerdote -; ciò non toglie, comunque, la gravità di un gesto che offende il sentimento religioso di molte persone».

