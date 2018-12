Il don alle mamme: più tempo per i figli

SONCINO - Il parroco don Giuseppe Nevi incalza le mamme del borgo durante l’omelia di Natale scatenando la reazione delle femministe. «Anziché fare allestimenti in piazza dedichino tempo anche all’educazione dei figli, dato che oggi molti ragazzi sono traviati da una musica violenta e che svilisce le ragazze». Poi chiarisce: «Il femminicidio a cui erano dedicate le installazioni di cui ho parlato è un tema fondamentale, ma non deve essere l’unico. Ci sono donne così come uomini e giovani da salvare ogni giorno».

Ma Donne per Soncino, l’associazione in rosa del paese, non ci sta e alza i toni: «Non siamo certo quattro donne ‘deficientelle’ che, non avendo null’altro da fare, occupano il loro tempo in piazza il 25 novembre di ogni anno. Disponibili a spiegare l’argomento della violenza al don quando vuole». Posizioni distanti e tensione, ma su un tema c’è la visione comune: per le volontarie e per il monsignore la musica ‘trap’ è «diseducativa e violenta».

