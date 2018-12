Via Bacchetta, pacchetti natalizi anti tagli

CREMA - Iniziativa natalizia del comitato che da oltre due mesi si batte in difesa dei 29 alberi di via Bacchetta: piante che il Comune ipotizza di abbattere nell’ambito dei lavori di rifacimento della strada e dei marciapiede, compresi la rete di raccolta dell’acqua piovana e gli altri sottoservizi. Il giorno della Vigilia, i componenti del gruppo hanno appeso ad ognuna delle piante, tra cui una quindicina di bagolari, piccoli pacchetti natalizi, contenenti semi di alberi e una breve citazione scritta: «Siamo qui nella speranza di poter tornare tra un anno a fare gli auguri di Buon Natale a questi splendidi esemplari – hanno spiegato dal comitato ‘Salviamo gli alberi di via Bacchetta’ –: invitiamo residenti e cremaschi a ritirare questi regalini».

