Prima giunta Fontana, subito taglio al ticket sanitario

MILANO - Prima giunta per Attilio Fontana e primi provvedimenti Regione. E subito riduzione del ticket sanitario, ampliamento del numero delle famiglie che potranno beneficiare dei nidi gratis e un’informativa in giunta in cui è stato deciso di anticipare la riunione del Comitato che segue le problematiche legate alla sicurezza sui posti di lavoro, a ridosso della tragedia di Treviglio, per ribadire la volontà della Regione di investire ancora di più sulla prevenzione: questi i temi affrontati, ieri, nella prima seduta della giunta regionale della Lombardia.

Nella giunta a trazione leghista c’è attesa per gli sviluppi nazionali e degli abboccamenti Carroccio-Movimento 5Stelle. E si aspetta anche di sapere cosa farà il principale competitor di Fontana alle scorse elezioni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: ha ancora 90 giorni di tempo per decidere se optare per il Pirellone o meno. Ma tutto tace.

