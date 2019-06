Aperitivo con l'autore, appuntamento con Valeria Montaldi

PIZZIGHETTONE (4 giugno 2019) - Sabato 8 giugno alle 17.30, nel suggestivo cortile del Centro Culturale Comunale, la scrittrice Valeria Montaldi presenterà il suo ultimo libro, Il pane del diavolo. L’iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Civica e dalla Pro Loco in collaborazione con LibeRi a Casa Mia, porterà nell’antico borgo, cinto da una cerchia muraria tra le meglio conservate della Lombardia, una delle più amate autrici italiane di romanzi storici.

Valeria Montaldi ha spesso ambientato i suoi libri nella Milano medievale, ma per i due più recenti ha scelto come sfondo la Valle d’Aosta. Come già nel precedente La randagia, infatti, anche ne Il pane del diavolo la vicenda si snoda su due piani temporali, ma nei medesimi luoghi: a capitoli alterni, si segue l’indagine su alcuni efferati delitti avvenuti nella Fénis di oggi e si viene calati nel Quattrocento, nei castelli di Fénis e Chambéry, sulle tracce della bella cuoca Marion. Filo conduttore delle due narrazioni è il cibo. E per restare in tema, al termine dell’incontro si potrà degustare un aperitivo in compagnia dell’autrice. Durante l’evento sarà allestito un punto vendita dei libri di Valeria Montaldi a cura della libreria Badalù racconta. In caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala polifunzionale del Centro Culturale Comunale. Ingresso libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO