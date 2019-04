Castell'Arquato: gastronomia, bollicine, degustazioni alla cieca e il Malvasia Day

CASTELL'ARQUATO (23 aprile 2019) - Torna l’appuntamento con il Monterosso Val d’Arda Festival, la manifestazione dedicata alla scoperta del vino Monterosso Val d’Arda e del suo territorio. L’appuntamento è per il 27 e 28 aprile, presso il borgo medioevale di Castell’Arquato, eletto tra i Borghi più belli d'Italia e insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Il Festival è dedicato al Monterosso Val d’Arda, il vino DOC espressione dei colli piacentini, i cui vigneti si trovano sul colle che fronteggia Castell’Arquato. Trenta cantine, stand gastronomici, degustazioni alla cieca, bollicine della Val d’Arda e molto altro ancora. La manifestazione occuperà l’intero borgo di Castell’Arquato: la scalinata e le grotte di S.Spirito, il museo geologico e Piazza Europa. Il programma in dettaglio.



Sabato 27 aprile

Ore 10,30 : Apertura del Festival, barricaia e rassegna dei prodotti tipici

Ore 11,00 : Apertura degli stand gastronomici in piazza Europa

Ore 11,00 : Nei giardini del Museo Geologico apertura di Bollicine della Val d’Arda

Ore 11,30 : Convegno “L’agricoltura della Val d’Arda tra Otto e Nove cento” presso biblioteca comunale

Ore 16,00 : “Degustazione di succhi di frutta “ (per i bambini) in piazza Europa

Ore 17,00: Degustazione della cantina ospite francese (Grotte di Santo Spirito)

Ore 17,30 : “Trekking del vino” con partenza presso ufficio turistico

“Dipingere con il vino”: i quadri e la pittura di Maurizia Gentili (Via Sforza Caolzio)

Grotte di Santo Spirito : Mostra di vecchie attrezzature enologiche

Intrattenimenti musicali lungo la via delle cantine

Mostra “Vado avanti” laboratorio in via Vassalli

Galleria Transvisionismo: Rassegna artistica con gli artisti del comune gemellato Carry-le-Ruet

Ore 18,00 chiusura vendita bicchieri

Ore 18,30 chiusura barricaia

Ore 20,30 chiusura dello stand gastronomico

Domenica 28 aprile

Ore 9.30 : Inaugurazione ufficiale con le autorità

Ore 10 : Apertura della barricaia

Ore 10 : Apertura degli stands gastronomici (piazza Europa)

Ore 10: Apertura del Malvasia di Candia Aromatica Day (Via della Riva)

Ore 11: Degustazione: Le varie tipologie della Malvasia di Candia Aromatica nelle 4 valli piacentine (Terrazza)

Dalle 11.30 alle 12.00 e dalle 17.30 o 18.00: Guida all’assaggio dell’olio locale (presso stand ATG)

Diretta Radio su Radio Revolution

Nei giardini del Museo Geologico Bollicine della Val d’Arda

Ore 16: Il metodo Classico che non ti aspetti nel piacentino (Terrazza)

Ore 17 : “Incontri a corte” degustazione di Malvasia di Parma presso grotte di Santo Spirito

Degustazione di presidi Slow Food (grotte di Santo Spirito)

Postazione Consorzio Vini di Piacenza (Palazzo del Podestà)

“Dipingere con il vino”: i quadri e la pittura di Maurizia Gentili (Via Sforza Caolzio)

“Painting motive” eseguito da Juna Villa

Mostra “Vado avanti” laboratorio in via Vassalli

Mostra di vecchie attrezzature enologiche (Grotte di Santo Spirito)

Intrattenimenti musicali lungo la via delle cantine

Rassegna artistica con gli artisti del comune gemellato Carry-le-Ruet (Galleria Transvisionismo)

Ore 18,00 chiusura vendita bicchieri

Ore 18,30 chiusura barricaia

Ore 20,00 chiusura dello stand gastronomico

Il programma potrà subire delle modifiche.

PER INFORMAZIONI www.monterossofestival.it