Appello di Lav Cremona: "Riportiamo a casa Charlie"

CREMONA - Appello di Lav Cremona: "In città una famiglia è nella disperazione da lunedì 10 dicembre, l'amato cagnolino Charlie è stato portato via da un componente della famiglia che non ne vuole rivelare il luogo. È stata sporta denuncia".

Per il piccolo è una lotta contro il tempo in quanto più passano i giorni, meno vi sono possibilità di ritrovarlo. Charlie ha 5 anni, è un jack russel bianco con una macchia nera sulla parte posteriore, vissuto sempre in casa. Ha bisogno di cure farmacologiche a causa di una forte allergia ed è microchippato a nome di un componente della famiglia. Il numero è: 3802600

"Charlie potrebbe essere, oltre che nella nostra provincia, anche nel bresciano o nel piacentino. Si offre ricompensa a chi fornirà indicazioni utili per ritrovare. In caso di avvistamenti si prega di contattare i seguenti numeri: 3203310511- 3491043159 - 3311642032".