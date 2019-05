Rassegna Internazionale Esta a Cremona domenica 12 maggio

CREMONA (9 maggio 2019) - Domenica, alle 14.30, in Sala Maffei, presso la Camera di Commercio di Cremona, con ingresso da via Lanaioli, si svolgerà la Rassegna Nazionale di Esta Italia, con ingresso libero e gratuito.

Un appuntamento ormai consolidato, organizzato dall’Associazione degli Insegnanti di Strumenti ad Arco, in cui suoneranno giovani musicisti dagli 8 ai 16 anni provenienti da tutta Italia. Si tratta, infatti, di una selezione di partecipanti che si sono esibiti alle varie edizioni degli Incontri sul Palcoscenico, svoltesi a Milano, a Ferrara, a Bologna, a Forlì e a Capua. La Rassegna costituisce un vivo panorama delle scuole e delle varie istituzioni musicali del territorio come le scuole di musica, le scuole medie a indirizzo musicale, i licei musicali e i conservatori. I risultati che si sentiranno si basano sull'impegno degli insegnanti e sull'aiuto delle famiglie. Non solo solisti ma anche gruppi da camera e orchestre prenderanno parte a questa manifestazione che si augura di poter dare un contributo nell'accompagnare i giovani nel loro percorso musicale e artistico.

L'associazione Esta Italia, che ha ospitato a Cremona, dal 26 aprile al 1 maggio il 47esimo Congresso Internazionale ESTA, vuole promuovere l'insegnamento tramite eventi formativi per insegnanti e allievi. La Camera di Commercio di Cremona sostiene l’iniziativa in collaborazione con il Comune di Cremona, mettendo a disposizione la location per il concerto, nella convinzione che la musica, elemento identitario del territorio cremonese, sia da valorizzare anche in ambito turistico per lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio.



PROGRAMMA

Trio FBI: Ilaria Scopigno, 15 anni, Beatrice Lomurno, Francesca Biondi, 13 anni, violini

Docente: Giacomo Scarponi, Scuola “Impulliti”, Bologna

F. Hermann: Capriccio n.1 per Violini, Adagio - Allegro molto

Nina Curatolo, 8 anni, violino

Docente: Silvia Salvi, Scuola “Impulliti”, Bologna

O. Rieding: dal Concerto op.35 in si minore, terzo tempo, Allegro moderato

Teodora Lega, 12 anni, violino

Docente: Ursula Schaa, Scuola Media Ind.Mus. “Marconi”, Casalecchio (BO)

A. Arcidiacono: Tema e variazioni su un tema scozzese

Emma Ramilli, 12 anni, violoncello

Docente: Lorenzo Lucerni, Scuola Media Ind. Mus. “Rolandino”, Bologna

L. Boccherini, Minuetto

Francesca Biondi, violino

Docente: Giacomo Scarponi, Scuola “Impulliti”, Bologna

H. Wienawski: dal Concerto n.2 op.22 in re minore, primo tempo, Allegro moderato

Luigi Racioppoli, 11 anni, violino

Docente: Rosario Trivellone, Scuola Suzuki Casagiove (CE)

N. Paganini: Sonata XII in mi minore

Anna Negroni, 12 anni, violino

Docente: Teresa Tondolo, Sacco Matto, Cesena

J. S. Bach: Gavotte

Marco Remelli, 14 anni, violino

Docente: Alessandro Perpich, Conservatorio Ferrara

H. Wienawski: Légende

Flavia Ubaldi, 14 anni, violino

Docente: Elena Marazzi, Conservatorio Milano

G. F. Händel: dalla Sonata n.6 in Mi Maggiore, secondo tempo, Allegro

Marta Conforto, 14 anni, violoncello

Docente: Anna Campagnaro, Liceo Musicale “Pigafetta”, Vicenza

W. Squire: Danse rustique op.20 n.5

Giona Drovanti, 15 anni, violino

Docente: Lydia Cevidalli, Liceo Musicale Milano

J. Haydn: dal Concerto per violino in Sol Maggiore, primo tempo, Allegro moderato

Maia Pagani, 10 anni, violino

Docente: Merita Zeneli, ISSM C.Monteverdi, Cremona

O. Rieding: dal Concerto op.35 in si minore, terzo tempo, Allegro moderato

Angelika Strano, 14 anni, violino

Docente: Alessandro Perpich, Conservatorio Ferrara

Pugnani - Kreisler: Preludio e Allegro

Domenico Giannattasio, 13 anni, violino

Docente: Raffaello Galibardi, Accademia Harmonia Pontecagnano (SA)

J. S. Bach: dalla Prima Sonata per violino solo BWV 1001, primo tempo, Adagio

Caterina Spada, 11 anni, violino

Docente: Teresa Tondolo, Sacco Matto, Cesena

A.Vivaldi: dal Concerto per violino in sol minore, secondo tempo, Adagio

Paolo Corrado, 15 anni, violoncello

Docente: Tatyana Mukhambet, Liceo Musicale Statale Forlì

Fauré: Élégie

Laura Maria Ghezzi, 16 anni, violino

Docente: Merita Zeneli, privato

J. Massenet: Méditation dal Thaïs

Milano Strings Academy

Docenti: Marilena Pennati, Michelangelo Cagnetta, Milano Strings Academy

K. Badelt: Pirates of the Carribean; H. Mancini: Inspector Clouseau Theme; A. Piazzolla: Libertango; The Best of Queen, Medley