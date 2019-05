Notte dei Musei all'istituto Torriani

CREMONA (18 maggio 2019) - La notte dei musei al Torriani è una festa e lo è stata - come da anni a questa parte - in anticipo sull'appuntamento europeo lanciato dalla Francia che di cultura ne sa e volto a valorizzare in notturna i musei. Il Torriani - diretto dalla preside Roberta Mozzi - ha mostrato come tecnica e scienza possano dare spettaclo, possano essere motivo di creatività e partecipazione, con la voglia di fare e raccontarsi dei ragazzi e dei loro insegnanti. Venerdì sera il Torriani ha fatto le ore piccole e lo ha fatto nel segno della chimica. Regista e coordinatore di tutte le iniziative è stato Michele Torresani, cui va iol merito della curatela dell'happening notturno in cui laboratori e giochi, mostre e visite guidate hanno avuto la meglio, con i ragazzi protagonisti e tanti, tantissimi curiosi, ex studenti del Torriani e appassionati di chimica. L'inizio è stato col botto con 128 studenti a rappresentare la tavola degli elementi in un'animazione della scienza chimica che ha divertito e incuriosito. Qui alcuni momenti della lunga notte del Torriani: Tavole. Dalla tavola periodica al tablet.