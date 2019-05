FOTO Elezioni europee: giro in redazione per Giorgia Meloni, presidente di FdI

CREMONA (16 maggio 2019) - Giorgia Meloni oggi era a Cremona. Appuntamento nel primo pomeriggio nella sede del comitato elettorale del centrodestra in via Monteverdi. Invitata da Fratelli d’Italia, il presidente di Fdi era in città in sostegno del candidato della coalizione Carlo Malvezzi ma anche dei candidati del partito per le amministrative e dei candidati alle europee per la circoscrizione. Poi giro nella redazione del giornale La Provincia e quindi forum con i giornalisti del quotidiano.

(Ampio servizio sul giornale di domani)

[GUARDA IL VIDEO DEL FORUM]

