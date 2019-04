Le Invasioni Botaniche sposano la musica: grande concerto in piazza del Comune

CREMONA (28 aprile 2019) - E quest'anno Le Invasioni Botaniche hanno sposato la musica. Alle ore 15 in piazza del Comune l'attesissima jam session di archi. Sono invitati tutti coloro che suonano uno strumento ad arco per esibirsi tutti insieme nelle musiche del mondo. Non importa se si è soltanto principianti o già esperti violinisti, violisti, violoncellisti: il concerto sarà comunque una festa, condivisione, amore per la musica. Ieri pomeriggio è stata un’orchestra giovanile — la Little String Orchestra, Celje Music School diretta da Petra Arlati Kovacic — a deliziare il pubblico di palazzo Cittanova con un programma coinvolgente e accattivante: da Pupo ad Albano e Romina, da Modugno a Tony Dallara fino a un trascinante mix sulle note delle più belle melodie napoletane, tarantella compresa.

