'La parte mancante' di Francesco Di Giacomo

"Voglio scrivere qualcosa sulla solitudine, ma sulla solitudine interiore, di quella parte mancante che ognuno di noi si porta dentro" diceva Francesco Di Giacomo nel pensare, forse, alle canzoni del suo album solista La parte mancante.

Dopo l’uscita in vinile dello scorso 19 febbraio (pubblicato dalla Sprea Editori, ha venduto oltre 6.000 copie), venerdì 19 aprile è uscita l’edizione in cd (con 4 bonus tracks) del disco di inediti dell'indimenticato cantante del Banco del Mutuo Soccorso, dal quale si congedò nel 2013 per proseguire il suo percorso artistico, interrotto con la morte nel 2014.

L'album è scritto con Paolo Sentinelli e la novità di questa pubblicazione è l’inserimento di alcuni inediti che non avevano trovato posto nell’edizione in vinile. Tra queste una versione acustica piano e voce da parte di Elio e Rocco Tanica di Bomba intelligente, il brano composto da Di Giacomo e Sentinelli che venne interpretato dalla voce di Francesco nel disco di Elio e Le Storie Tese Figatta de blanc. Il brano si aggiudicò la Targa Tenco 2016 come miglior canzone. Nell’edizione in cd di La parte mancante il brano viene 'restituito' al legittimo proprietario, con una bellissima versione inedita, prodotta appositamente per il disco.

Gli altri bonus tracks sono Puntualizzazioni sulla vita, da un testo di Boris Vian, Alì, scritto da Francesco nel 2004 racconta la storia di un ragazzo che vive a Baghdad che perde gli arti superiori a seguito di un bombardamento, ed infine Cenerentola, letta da Di Giacomo come avveniva nei suoi spettacoli teatrali.

La pubblicazione di questo progetto solista, nel quale la vena poetica di Di Giacomo è vissuta in tutta la sua pienezza, risponde al desiderio di Francesco, della moglie Antonella Caspoli e di Sentinelli.

Tutti i brani sono stati composti tra il 2004 e il 2012 e inedito è stile del disco, lontano dal contesto prog che ha contraddistinto gran parte della carriera artistica di Di Giacomo. La sua penna è ancora una volta poetica e tagliente, senza censura, la sua voce è ancora 'quella voce'.

La parte mancante è un progetto metabolizzato in dieci anni con Sentinelli, portato nel 2013 all’Auditorium Parco della Musica per uno spettacolo indimenticabile ed inedito che era il preludio di ciò che la scomparsa improvvisa di Di Giacomo ha inevitabilmente posticipato.

TRACKLIST

1) IN QUEST'ARIA (3'16'')

2) IL SENSO GIUSTO (3'46'')

3) EMULLA' (4'07'')

4) LA PARTE MANCANTE ( 3'29'')

5) LUOGHI COMUNI (6'19'')

6) INSOLITO (4'40'')

7) BOMBA INTELLIGENTE *

8) QUANTO MI COSTA (3'08'')

9) LO STATO DELLE COSE (4'00'')

10) ALI' (1' 34’') *

11) IN FAVORE DI VENTO ( 3'40'')

12) PUNTUALIZZAZIONI SULLA VITA (1'52’') *

13) CENERENTOLA (6'40’') *

14) 4 PARTI (1'06'')

* bonus track:

Nel disco hanno suonato:

voce: Francesco Di Giacomo; piano, piano elettrico, synth e programmazione: Paolo Sentinelli

IN QUEST'ARIA - Max Dedo Tromba, Trombone Flicorno.

IL SENSO GIUSTO - Maurizio Masi batteria e percussioni; Toni Armetta Basso; Adriano Viterbini chitarre; Max Dedo tromba, trombone flicorno, Marco Simonacci e Laura Pierazzuoli Violoncello, Lorenzo Rundo Viola, Gabriele Benigni, Alessandra Xanto, Fabiola Gaudio Michele Campo e Carlo Vicari Violini. Voci Ugo Bentivegna, Erminia Palmieri Ashai Arop Lombardi.

EMULLA' - Maurizio Masi Batteria.

LUOGHI COMUNI - Programmazione ritmica Leonardo Sentinelli, Adriano Viterbini Chitarre, Alessandro Papotto Clarinetto.

4 PARTI - Tiziano Ricci Violoncello, Ashai Arop Lombardi voce.

ALI’ – Paolo Sentinell e Adriano Viterbini, piano e tastiere giocattolo.

BOMBA INTELLIGENTE – Elio, Voce; Rocco Tanica, pianoforte.

PUNTUALIZZAZIONI SULLA VITA – Paolo Sentinelli, pianoforte.

INSOLITO - Maurizio Masi Batteria, Danilo Fiorucci Basso, Adriano Viterbini chitarre acustiche ed elettriche, Max Dedo Tromba, Trombone Flicorno Marco Simonacci e Laura Pierazzuoli Violoncello, Lorenzo Rundo Viola, Gabriele Benigni, Alessandra Xanto, Fabiola Gaudio Michele Campo e Carlo Vicari Violini.

LA PARTE MANCANTE - Marco Simonacci e Laura Pierazzuoli Violoncello, Lorenzo Rundo Viola, Gabriele Benigni, Alessandra Xanto, Fabiola Gaudio Michele Campo e Carlo Vicari Violini. Arrangiamento Archi Paolo Sentinelli e Massimiliano Gagliardi.

LO STATO DELLE COSE - Leonardo Sentinelli Batteria, Danilo Fiorucci Basso, Adriano Viterbini e Andrea Di Nunzio chitarre, Adriano Viterbini guitar solo, Max Dedo Tromba, Trombone Flicorno.

QUANTO MI COSTA - Adriano Viterbini chitarre.

IN FAVORE DI VENTO - Leonardo Sentinelli Percussioni , Adriano Viterbini chitarre, Marco Simonacci e Laura Pierazzuoli Violoncello, Lorenzo Rundo Viola, Gabriele Benigni, Alessandra Xanto, Fabiola Gaudio Michele Campo e Carlo Vicari Violini.