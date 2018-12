CREMONA - Ugo Tognazzi non era solo un grande attore, ma anche un appassionato di cucina: "Io ho il vizio del fornello. Sono malato di spaghettite", sosteneva. "A volte mi sembra di fare l’attore per hobby. Mangiare no: io mangio per vivere".

Per riscoprire le sua inconsueta passione nasce il progetto Le ricette di Ugo gustosamente illustrate, promosso da Comune di Cremona e Comitato Tognazzi, nell’ambito del programma 'Cremona per Ugo 2018'. L'estro culinario dell'attore incontra la creatività degli illustratori, il gusto prende forma e colore in una manciata di ricette da provare o semplicemente da contemplare. L’esposizione in anteprima di alcune ricette tratte da 'L’abbuffone – Storie da ridere e ricette da morire' è allestita nello Spazio Tapirulan dal 29 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, un piccolo assaggio della mostra che si completerà nel 2019 con la pubblicazione del ricettario illustrato.