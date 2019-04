Al CremonaPo i giganti degli oceani dal 4 al 22 aprile

CREMONA - Dal 4 al 22 aprile il centro commerciale CremonaPo ospiterà I giganti degli oceani, un’affascinante e incredibile mostra delle più grandi creature che vivono nelle profondità degli oceani e dei mari della Terra, creata in collaborazione con National Geographic Wild.

Durante tutto il periodo della rassegna, in galleria troveranno spazio dieci postazioni che richiamano gli habitat degli oceani, di cui otto con riproduzioni a grandezza naturale dei più grandi esemplari di specie marine: il percorso inizierà dall’area engagement in piazza ovest, una zona interattiva con una parete sonora dove ascoltare le voci delle balene e dei delfini sott’acqua, un corner di realtà virtuale in 3D per scoprire il vero mondo sottomarino e un simpatico photo booth per un selfie da palombaro. Successivamente, si potranno ammirare la balenottera azzurra, il delfino, l’orca, lo squalo, il narvalo, il beluga, il capodoglio e il pesce martello, disposti per tutta la galleria del centro, ciascuno dei quali risulta munito di un totem esplicativo dell’animale e schermo che mostra immagini reali della creatura marina nel suo habitat. Inoltre, al primo livello ospiteremo anche l’esposizione di scheletri: una collezione di mandibole e dentature di squalo tra le più grandi di Europa, di cui fa parte anche il dente di megalodonte.

Nell’ambito dell’evento, il Centro Commerciale CremonaPo continuerà la sua attività di valorizzazione e sostegno alle scuole del territorio. Infatti, durante le mattinate del 4 e del 5 aprile, dall’8 al 12 aprile e dal 15 al 17 aprile 2019 all’interno del Centro Commerciale si svolgeranno delle visite guidate gratuite durante le quali i bambini avranno modo di approcciarsi in maniera interattiva alle nozioni naturalistiche e scientifiche relative alla vita negli abissi. Durante tutte le giornate ospiteremo quindi oltre 1.500 studenti dei seguenti istituti: